Vierde gescheurde kruisband keeper Villarreal

Doelman Sergio Asenjo van Villarreal heeft voor de vierde keer in zijn voetballoopbaan een voorste kruisband gescheurd. Hij is de rest van het seizoen uitgeschakeld, meldde de Spaanse club maandag.

Drie keer eerder was Asenjo langdurig uitgeschakeld door dezelfde blessure, maar voor het eerst is het nu zijn linkerknie. Hij liep de kwetsuur zondag op in het met 3-2 verloren duel met Real Madrid.

Asenjo scheurde voor het eerst de voorste kruisband van zijn rechterknie in 2010, toen hij nog onder contract stond bij Atlético Madrid. Een jaar later gebeurde het weer en de derde keer was in april 2015.