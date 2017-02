Schippers, Sluiter en Coronel in Peptalk

Dafne Schippers, Raemon Sluiter en Tom Coronel zijn vanavond te gast in Peptalk, dé sporttalkshow van Ziggo Sport met Jack van Gelder en Frank Evenblij.

MEER TRAINING EN SLUITERS FEYENOORD-HART

Schippers ontbreekt komend weekend bij het EK indoor in Belgrado omdat ze kiest voor meer trainingsarbeid. Zal ze deze zomer nog sneller lopen dan vorig jaar? Tenniscoach Sluiter zag zijn Feyenoord zondag de topper van PSV winnen dankzij doellijntechnologie, maar met zijn pupil Kiki Bertens gaat het even wat minder.

DE MAN VAN HET GOAL-HORLOGE

Dé man die dankzij Hawkeye bepalend was in de Eedivisie-topper, scheidsrechter Bas Nijhuis, vertelt bij Frank op de bank alles over zijn ingrijpende beslissing.

NIEUWE F1-BOLIDES, NIEUWE KANSEN EN DE MART

Tom Coronel schuift aan om de nieuwe Formule 1-auto's te bespreken. Olav Mol brengt vanaf het circuit in Barcelona het laatste nieuws over de testritten van de concurrenten van Max Verstappen. De column van Mart Smeets gaat over Rens Blom, die op het WK van 2005 tot ieders verrassing wereldkampioen polsstokhoogspringen werd.

Peptalk begint iedere maandag om 19 uur op Ziggo Sport, kanaal 14 voor Ziggo klanten.