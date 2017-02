Kerkhove stunt met zege in Kuala Lumpur

Tennisster Lesley Kerkhove heeft de tweede ronde bereikt bij de Maleisische Open in Kuala Lumpur. De Nederlandse nummer 195 op de WTA-ranglijst zorgde maandag voor een stunt door als qualifier de als zevende geplaatste Elise Mertens in twee sets te verslaan: 6-4 7-6 (4). Het is voor Kerkhove de eerste keer dat ze een wedstrijd in het hoofdschema van een WTA-toernooi wint.