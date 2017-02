Bull nog net op tijd maar Lewis baas

Het is te hopen dat het Max Verstappen morgen beter vergaat dan zijn teammaat Daniel Ricciardo. De nieuwe RB13 kende namelijk een uiterst moeizame eerste testdag. 's Ochtends hield een probleem met een sensor The Honey Badger aan de kant en ook vanmiddag was het lang een oefening in geduld voor de Australiër. Pas aan het einde van de sessie kon hij meters maken.

KAPOTTE BATTERIJ

Dit keer was een defecte batterij de spelbreker. Er klonk af en toe wél motorgeluid uit de garage van The Bulls, maar de neus van de RB13 kwam pas met 90 minuten op de klok van de middagsessie weer naar buiten. Toen klom het aantal rondes gestaag naar 50. Overigens niets vergeleken met het totaal van 152 ronden voor Mercedes. Zijn beste tijd reed Ricciardo met 1.22,926 op softs. Het bracht hem P5 van 11.

HET PUNTHOOFD VAN ALONSO

Een ander team met een wat desastreuze eerste dag rijdt dit jaar in het oranje en luistert naar de naam McLaren-Honda. Wat punthoofd betreft moet Ricciardo waarschijnlijk zelfs zijn meerdere erkennen in Fernando Alonso. Na 7 uren sleutelen aan een olielek duurde ook de tweede poging van de Spanjaard voor eigen publiek uiterst kort:

Uiteindelijk zou ook Alonso nog tot 29 laps komen, maar het zal ongetwijfeld niet de frisse start zijn geweest die tweevoudig wereldkampioen had gewenst.

TOCH EEN SHARKFIN VOOR LEWIS

Mercedes toverde voor de middagsessie een kleine verrassing uit de hoge hoed. Lewis Hamilton had de plaats van Valtteri Bottas achter het stuur ingenomen en achterop zijn W08 zat een opvallende toevoeging:

Opnieuw rijgde De Zilverpijl moeiteloos de rondes aaneen. Hamilton was met 1.21,765 bovendien de snelste van de dag. Sebastian Vettel zal ook met een moe, maar voldaan lijft uit zijn Ferrari zijn gestapt. De Duitser reed in zijn eentje maar liefst 128 ronden en zat vlak achter Hamilton met zijn tweede tijd (1.21,878).

Jack en Olav bespreken de eerste testdag in #Barcelona. Wat viel er vandaag allemaal op? #F1 #F12017 #ZiggoSport #F1testing A post shared by Ziggo Sport F1 (@ziggosportf1) on Feb 27, 2017 at 10:21am PST

