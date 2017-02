Sunweb met Matthews in Parijs-Nice

Michael Matthews komt volgende week voor het eerst in wedstrijdverband in actie voor Sunweb. De Australiër is opgenomen in de ploeg voor Parijs-Nice, de koers die van 5 tot 12 maart wordt verreden. De 26-jarige Matthews kwam na vorig wielerseizoen over van Orica-BikeExchange.