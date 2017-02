Nieuwe training Dafne, nieuwe auto Max

Hoe kan Dafne Schippers de eerste dertig meter van haar sprint verbeteren? Bij Peptalk vertelt de topatlete over hoe ze haar training heeft aangepast. 'Ik doe nu twintig starts in één training. En dat twee, drie keer per week', aldus de winnares van Olympisch zilver in Rio de Janeiro.

JE WAS TOCH AL DE SNELSTE, WAAROM EEN NIEUW SYSTEEM?

Dafne Schippers kiest voor een nieuwe aanpak en een nieuwe coach richting het komende seizoen. Hoe is haar nieuwe coach en waarom kiest ze voor deze weg? Dafne vertelt het bij Jack aan tafel.

HOE GAAT HET MET MAX VERSTAPPEN DIE ZICH VOORBEREIDT IN BARCELONA?

'Die Verstappens, die zijn niet gek hè', laat Olav Mol ons vanuit Barcelona weten. 'Die willen helemaal niet rijden op zo'n eerste dag'. Olav weet wel welk plan erachter die tactiek schuilt.

BAS NIJHUIS OVER HÉT MOMENT TIJDENS FEYENOORD-PSV

Om deze man kunnen we na afgelopen weekend niet heen. Hoe kijkt Bas Nijhuis terug op het cruciale moment tijdens Feyenoord-PSV, waarbij Jeroen Zoet de bal over zijn eigen lijn werkte. Wist hij het meteen? Was er twijfel? Hij vertelt het bij Frank op de Bank.

'HET SYSTEEM HEEFT ALTIJD WEL EEN AFWIJKING'

Tenniscoach én Feyenoordfan Raemon Sluiter was na afloop van de topper in De Kuip natuurlijk dik tevreden. Maar ook al zat het voor zijn club mee, uit eigen ervaring weet hij dat technologie in de sport niet altijd 100% betrouwbaar is.

RAMMEN MET HET RACKET

Teleurstellingen in de sport kunnen flinke uitbarstingen teweeg brengen. Dat gebeurde ook bij Kiki Bertens, die momenteel niet in haar beste vorm steekt. Haar coach Raemon Sluiter vertelt er meer over.