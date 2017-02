Torino bezorgt Fiorentina nieuwe tegenslag

Fiorentina heeft zich niet kunnen herstellen van de de pijnlijke uitschakeling in de Europa League tegen Borussia Mönchengladbach. Het elftal van trainer Paulo Sousa speelde met 2-2 gelijk tegen Torino, terwijl het eerder nog op een 2-0 voorsprong was gekomen.

Beide doelpunten van de thuisclub vielen in de eerste helft. Riccardo Saponara opende al in de achtste minuut de score. De tweede treffer kwam op naam van Nikola Kalinic. Torino kreeg na een uur spelen een grote kans om de spanning terug in de wedstrijd te brengen. Andrea Belotti schoot een strafschop via de lat echter over het doel.

Even later trof de spits, met zijn hoofd, alsnog doel. Kort voor tijd was het opnieuw Belotti die, dit keer van dichtbij met zijn voet, scoorde. Fiorentina blijft op de achtste plaats in de competitie staan. De achterstand op de clubs in de subtop is aanzienlijk.

Fiorentina was donderdag tegen Mönchengladbach dicht bij het bereiken van de achtste finales in de Europa League. Na een zege van 1-0 in Duitsland, nam Fiorentina in eigen stadion een voorsprong van 2-0. Gladbach won uiteindelijk nog met 2-4, en schakelde zo Fiorentina uit.