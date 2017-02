Opgeknapte James laat Cavaliers weer winnen

Met een van een keelontsteking genezen LeBron James terug in de ploeg boekte Cleveland Cavaliers maandag (plaatselijke tijd) een zege op Milwaukee Bucks in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA: 102-95. James was goed voor 24 punten, ploeggenoot Kyrie Irving maakte er 25.