Bonucci sloper Real, Inter wil Mbappé

Real Madrid weet wie Pepe moet vervangen. Leonardo Bonucci is het transfertarget van Los Merengues, weet Don Balón. De Italiaanse verdediger van Juventus heeft een prijskaartje van ruim 50 miljoen euro om zijn nek hangen.

De ploeg van Zinédine Zidane heeft flinke concurentie. Ook Chelsea en Manchester City zitten achter de centrale verdediger aan. Chelsea-manager Antonio Conte kent Bonucci van zijn tijd bij De Oude Dame en het Italiaanse elftal. Pep Guardiola omschreef de international als een van de beste verdedigers ter wereld.

Internazionale heeft twee spelers van AS Monaco op de korrel. Fabinho en supertalent Kylian Mbappé staan volgens de Franse site Mercato365 in belangstelling van de Italiaanse club. Ook de 20-jarige Malcolm van van Girondins de Bordeaux staat op het verlanglijstje van Inter.

Henry Onyekuru heeft er een paar nieuwe aanbidders bij. En dat zijn niet de minste, schrijft The Daily Mail. Chelsea en Arsenal volgen de ontwikkeling van de 19-jarige Nigeriaan, die dit jaar indruk maakt bij het Belgische Eupen. De Engelse topclubs sluiten aan in een indrukwekkend rijtje. Ook Sevilla, Celtic, Borussia Mönschengladbach en Lille zijn geïnteresseerd.

Virgil van Dijk blijft ook na deze zomer bij Southampton. Dat hebben de bazen van de club aan de verdediger verteld, meldt The Mirror. De aanvoerder van The Saints is op dit moment uitgeschakeld met een enkelblessure. Onder andere Liverpool en Manchester City zien in Van Dijk een versterking.

Arsenal zit achter Dennis Bergkamp aan. De club is op zoek naar een nieuwe hoofd jeugdopleidingen, nadat Adries Jonker The Gunners had verlaten voor het hoofdtrainerschap bij VFL Wolfsburg. Naast de legendarische oud-speler van Arsenal en huidig assistent trainter van Ajax is ook voormalig speler Steve Morrow in beeld voor de functie, is te lezen in The Sun.