Max' vuurdoop op betere ochtend voor Bulls

Max Verstappen heeft na een bijna eindeloze vier maanden winterstop zijn eerste kilometers mogen maken in de nieuwe Red Bull RB13. Op de tweede ochtend van de tests in Barcelona tikte de Limburger 31 ronden af met als snelste tijd 1.23,212 gereden op zachte banden. Ook nu voert Lewis Hamilton in zijn Mercedes zowel de tijden- als de rondelijst aan.