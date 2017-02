Felix blijft concurrente Schippers

Zesvoudige olympisch kampioene Allyson Felix wil er bij de Olympische Spelen van 2020 in Tokio opnieuw bij zijn. Dat zei de 32-jarige Amerikaanse atlete nadat ze in Los Angeles was uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar van haar woonplaats. Ze wil zich richten op de 200 meter, de afstand waarop Dafne Schippers wereldkampioene is.