Doelman Room nog twijfelgeval voor Sparta

Vitesse-coach Henk Fraser weet nog niet of hij woensdag in de halve finale van de KNVB-beker tegen Sparta kan starten met Eloy Room in het doel. Dat liet de oefenmeester van de Arnhemmers dinsdag weten tijdens de vooruitblik op de wedstrijd in Rotterdam.

Room viel afgelopen zondag uit in de wedstrijd bij Go Ahead Eagles in Deventer, maar de keeper stond dinsdag weer op het trainingsveld. 'Iedereen wil deze wedstrijd spelen', zei Fraser. 'We zullen moeten kijken of hij daadwerkelijk inzetbaar is.' De geblesseerde Maikel van der Werff ontbreekt in ieder geval nog.

'Het is de wedstrijd van het jaar voor ons', zei de coach dinsdagmiddag nadat de ploeg laatste training in de GelreDome had afgewerkt. 'We willen de bekerfinale enorm graag halen en we kijken er naar uit. Het is een kans die je niet snel meer krijgt. En als topsporter gaat er niets boven het winnen van een prijs.'