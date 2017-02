Max ramt er 89 uit en in spoor van Ferrari

Voor wat het waard is: de tweede dag van de wintertests is qua tijd in ieder geval gewonnen door Ferrari. Kimi Raikkonen zette in de middagsessie op zachte banden 1.20,960 neer en was daarmee fractioneel sneller dan Lewis Hamilton vanochtend op supersofts (1.20,983). Mercedes zal er niet wakker van liggen: Valtteri Bottas reed in de middag als enige een volledige racesimulatie.