WK kunstrijden zonder Nederlanders

De wereldkampioenschappen kunstrijden zullen in Helsinki (29 maart - 2 april) zonder Nederlandse inbreng plaatsvinden.

De selectiecommissie kunstrijden van de Nederlandse schaatsbond (KNSB) heeft besloten om geen deelnemers af te vaardigen. De resultaten bij de Challenge Cup in het afgelopen weekeinde op De Uithof in Den Haag waren onvoldoende om een of meerdere WK-tickets uit te delen. Bij de vrouwen stelde Niki Wories (achttiende) teleur, bij de mannen kon Thomas Kennes (zesde) zich niet in de strijd om de medailles mengen.