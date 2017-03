Juve neemt na rust voorschot Coppa-finale

Juventus heeft een grote stap gezet richting het bereiken van de Coppa Italia-finale. De winnaar van de afgelopen twee edities zette in het heenduel van de halve finale tegen Napoli een scheve situatie na rust recht. Om de 1-0 achterstand om te zetten in een 3-1 overwinning waren wél twee strafschoppen en een blunder van Napoli-doelman Pepe Reina nodig.

I Partinopei drongen Juve in de eerste helft terug en na een vlotte combinatie zorgde José María Callejón op aangeven van Dries Mertens voor de misschien wel verdiende Napolitaanse voorsprong:

Al snel na het begin van de tweede helft ging het mis voor Napoli. Paulo Dybala liet zich makkelijk vallen over het been van Kalidou Koulibaly, maar de scheidsrechter ging mee en gaf de strafschop. Dybala schoot vervolgens zelf vanaf elf meter raak:

Niet veel later stak Reina een tweede helpende hand toe door knullig onder een corner door te duiken. Gonzalo Higuaín pakte het cadeautje graag uit.

Bij de 3-1 was de arbiter andermaal de gebeten hond. Juan Cadrado werd binnen de zestien ondersteboven gekegeld, Reina vond dat hij de bal speelde, maar tot woede van de Spanjaard was het resultaat andermaal een pingel. Dybala aarzelde opnieuw niet:

Op de return van de halve eindstrijd moeten we nog een maand wachten. Die staat op 5 april in Napels op het programma. De andere halve finale gaat tussen stadgenoten Lazio en AS Roma. Die wedstrijd is woensdag 1 maart ook op Ziggo Sport Totaal te zien.