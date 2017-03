Valencia doet het weer in eigen huis

In de Spaanse competitie heeft Valencia voor de derde keer op rij een thuiswedstrijd gewonnen. De ploeg van aanvaller Zakaria Bakkali (ex-PSV) versloeg Leganés met 1-0. Eliaquim Mangala maakte in de 29ste minuut het doelpunt. Bakkali werd in de tachtigste minuut gewisseld.