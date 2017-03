Djokovic en Nadal verder in Acapulco

Novak Djokovic heeft na ruim een maand afwezigheid zijn rentree op de tennisbaan gemaakt. De nummer twee van de wereld bereikte dinsdag (plaatselijke tijd) de tweede ronde van het toernooi in Acapulco, waar de Serviër meedoet op basis van een wildcard.

Djokovic, die als eerste is geplaatst in Mexico, rekende in twee sets af met de Slowaak Martin Klizan: 6-3 7-6 (4). Na zijn uitschakeling in de tweede ronde van de Australian Open in januari, speelde Djokovic alleen nog maar mee in de Davis Cup. De voormalige nummer één van de wereld wilde eigenlijk volgende week pas weer de baan op, maar koos er toch voor in Acapulco mee te doen.

Naast Djokovic sloeg ook Rafael Nadal zich dinsdag naar de tweede ronde in Acapulco. De Spanjaard, finalist op de Australian Open, had tegen de Duitser Mischa Zverev twee sets nodig: 6-4 6-3. Voor Djokovic en Nadal dient het evenement in Acapulco als voorbereiding op het masterstoernooi van Indian Wells, dat over ruim een week begint.