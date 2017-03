Laatste kans voor Gabbiadini lookalike?

Hij speelt weinig, dus als hij de baan op stapt, is de druk meteen hoog. Joost Luiten speelt deze week het World Golf Championship in Mexico. Inzet: deelname aan The Masters.

Veel golfliefhebbers zullen het weten. Als Luiten voor het begin van april niet in de top 50 van de wereldranglijst staat, doet hij net als vorig jaar niet mee op zijn geliefde Augusta National. Nu bezet hij plek 66. Het kan dus nog, maar om The Masters te halen is een goed resultaat deze week verplicht.

ALTERNATIEVE ROUTE

Toch kan het ook nog met een tussenstap. Eind maart wordt nog het WK Match Play gehouden voor de 64 besten van de wereld. Stijgt Luiten deze week niet naar de top 50, maar wél naar een plaats bij de beste 64, dan krijgt hij tijdens het WK nog een laatste kans voor The Masters.

Om bij de top 50 te horen, moet het spel beter. Dat weet Luiten zelf ook:

Golfer @joostluiten ⛳️ is nog niet in topvorm! "Ik mis één slag per ronde teveel, dat zijn er vier in totaal. Dat is teveel." #Peptalk pic.twitter.com/orAskS1N7N — Peptalk (@Peptalk) 20 februari 2017

Het seizoen gaat dus nog niet zoals Luiten wil, maar bij de PGA Tour zien ze in hem toch een kanshebber voor deze week. Een 'sleeper' is Luiten volgens de Amerikaanse bond. 'Hij is bekend met World Golf Championships en eindigde de laatste zes toernooien niet lager dan de 26ste plaats.'

LUITEN BROER VAN GABBIADINI?

Wellicht dat Luiten deze week iets van de vorm van zijn dubbelganger kan lenen. Die vind namelijk wél geregeld zijn doel. Volgens Golf World is Manolo Gabbiadini niet te onderscheiden van Nederlands beste golfer. De spits van voetbalclub Southampton bezorgde zijn ploeg bijna de Engelse League Cup, maar zijn twee goals waren net niet voldoende.

Southampton forward Manolo Gabbiadini is the absolute spitting image of @joostluiten. pic.twitter.com/nqK8HSpAsV — Golf World (@GolfWorld1) 26 februari 2017

