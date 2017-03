Klapper Red Bull, prijs Tielemans bekend

Red Bull Leipzig gaat voor een klapper op de transfermarkt. De verrassende nummer 2 van de Bundesliga hoopt in de zomer Claudio Bravo over te nemen van Manchester City, aldus Bild.

Josep Guardiola haalde Bravo afgelopen zomer voor haast 20 miljoen euro van Barcelona naar The Citizens. Na talloze blunders is de Spaanse coach het vertrouwen in de Chileense keeper alleen alweer verloren. De 35-jarige Willy Caballero is nu de nummer 1 onder de lat onder Pep. Door het falen van Bravo is er weer hoop voor Joe Hart. De keeper van het Engelse elftal is dit seizoen door City verhuurd aan Torino.

Er staat een bedrag van ruim 17,5 miljoen euro op het hoofd van Youri Tielemans. Dat heeft Anderlecht volgens VTM Nieuws laten weten aan Liverpool, dat navraag deed naar de pas 19-jarige middenvelder. Het Belgische supertalent heeft de aandacht van ongeveer alle Europese topclubs op zich gevestigd door drie keer in twee wedstrijden van ver buiten de zestien te scoren. Zo deed hij dat afgelopen weekend:

Antonio Conte wil Álvaro Morata verlossen van Real Madrid. De trainer van Chelsea haalde de Spanjaard in 2014 naar Juventus, waar de spits twee prima seizoenen draaide. Real kocht Morata deze zomer terug, maar nog zonder veel succes. Het jeugdproduct van Los Blancos komt niet veel aan spelen toe en dus ziet Conte kans toe te slaan. Diario Gol weet dat The Blues 40 miljoen euro klaar hebben liggen.

Zien we Hyun-Jun Suk nog terug in het tenue van Ajax? De Zuid-Koreaanse spits wil zelf in ieder geval afsluiten in Amsterdam. 'Ik droom er nog steeds van in een grote competitie voor een grote club te spelen en dan wil ik m'n carrière beëindigen bij Ajax', laat de cultheld weten in een interview met Voetbal International. Suk staat momenteel onder contract bij FC Porto, maar is verhuurd aan Debrecen.

Arsène Wenger wordt na 21 jaar vervangen als trainer van Arsenal. Corriere dello Sport weet dat Massimo Allegri vanaf komende zomer de nieuwe coach van de Londenaren is. De 49-jarige Italiaan komt over van Juventus en ondertekent een contract voor drie jaar.