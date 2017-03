Bottas breekt record op derde testdag

Valtteri Bottas gaat als een raket op de derde testdag in Barcelona. Rondetijden zeggen weliswaar nog niet veel tijdens de wintertests, maar toch is het zeer opvallend dat de Fin zó hard gaat met zijn Mercedes. In de ochtendsessie noteerde hij met 1.19.705 veruit de snelste tijd van deze week. Op ultrasofts was hij een dikke seconde sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton gisteren was.

Bottas on fire met 1:19.705 op ultrasofts. Nieuw record op dit circuit! Snelste tijd in kwalificatie 2016 was 1:22.000 #F1Testing pic.twitter.com/03UFDGyMZf — Ziggo Sport F1 (@ZiggoSportF1) 1 maart 2017

MERCEDES EN FERRARI KILOMETERVRETERS

De mannen van Mercedes noteren al de hele week snelle rondetijden en rijden bovendien heel veel kilometers op het Circuit de Catalunya. Bottas kwam deze ochtend al tot 73 rondes. Ook de Ferrari oogt betrouwbaar. Sebastian Vettel ging 62 keer rond in zijn rode bolide en noteerde 1.21.609.

Daniel Ricciardo reed 44 rondes in de Red Bull en dook onder de tijd die Vettel had neergezet op de softs. Zijn 1.21.153 was de tweede tijd van de ochtend.

PALMER ZORGT VOOR CODE ROOD

Jolyon Palmer beleefde een mindere ochtend. De Renault-coureur vloog na bocht 3 het grind in en zorgde daarmee voor een code rood. De Engelsman kon zijn sessie even later wél weer gewoon hervatten en reed 51 rondes.

Morning session in Barcelona = done



It was a tough start for PAL and @RenaultSportF1



But they rallied to finish P3 #F1Testing pic.twitter.com/m6ADhHZLkt — Formula 1 (@F1) March 1, 2017

STROLL WEER HET GRIND IN

Voor Lance Stroll begon de testdag wat later dan gepland. De Canadees reed zijn Williams gisteren de grindbak in en moest daarom wachten op nieuwe onderdelen uit Engeland. Rond 11 uur kon hij eindelijk zijn eerste meters van de dag maken, maar kort voor de lunch ging het weer mis en parkeerde hij zijn wagen opnieuw in het grind.