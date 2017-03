Morata heeft alleen Messi nog voor zich

Hoe lang duurt het voordat Álvaro Morata de eerste spits van Real Madrid is? De supersub heeft nu nog Karim Benzema voor zich, maar presteert veel beter dan z'n concurrent. Als de Franse nummer 1 van Real 2 doelpunten maakt, heeft Morata er al 3 inliggen. De 24-jarige Spanjaard heeft in de Primera División zelfs alleen Lionel Messi voor zich als het gaat om goals per gespeelde minuten, weet AS.

NIET EERSTE MAAR DERDE

Tegen Villarreal was het afgelopen weekend weer raak. In de 83ste minuut tekende Morata met een kopbal voor de winnende 3-2. Het was al de tweede keer dat de Real-spits als invaller voor 3 punten zorgde. Ook in de 2-1 overwinning op Athletic Bilbao in oktober was dat het geval. Zonder de goals van Morata zouden Los Blancos dus 4 punten minder hebben en niet eerste maar derde staan in Spanje.

Zo scoorde Morata tegen Villarreal:

HAAST ELK DUEL RAAK

Morata scoorde inmiddels in 7 van de laatste 8 La Liga-duels waarin 'ie in actie kwam. Met in totaal 8 treffers is de oud-speler van Juventus de top 10 van topscorers zelfs al binnengedrongen. Benzema maakte slechts 5 competitiegoals dit seizoen. In 2017 vond de Fransman alleen in de jaaropener het net.

ALLEEN MESSI BETER

Alleen Messi doet het in 2016/17 in de Primera División beter. De Vlo heeft gemiddeld 85,9 minuten nodig voor een goal, waar Morata het in 92,6 minuten doet. De vraag is wanneer dit het jeugdproduct van Real een basisplek oplevert. Vanavond weer een kans, als de Madrilenen het opnemen tegen Las Palmas.

