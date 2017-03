Stroll nu al brokkenpiloot met derde uitstap

Lance Stroll heeft aan den lijve ondervonden dat de overstap van de GP3 naar Formule 1 wel een hele grote is. De 18-jarige Canadees reed vandaag weliswaar bijna 100 ronden in de F1-tests, maar eindigde zowel vanochtend als vanmiddag naast de baan. Met zijn derde uitstapje in 24 uur tijd crashte hij zijn Williams zelfs in de bandenstapel en was er veel schade.