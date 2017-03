Barcelona haalt weer uit tegen laagvlieger

Barcelona beleefde een makkelijk avondje in de doordeweekse speelronde in de Primera División. De Blaugranas veegden laagvlieger Sporting Gijón in het eigen Camp Nou met een zesklapper van het veld. Bovendien produceerde de formatie van Luis Enrique een aantal keurige treffers.