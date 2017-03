Federer verzaakt in Dubai

Roger Federer is verrassend gestrand in de tweede ronde van het tennistoernooi in Dubai. De als derde geplaatste Zwitser gaf de winst weg in zijn partij tegen Evgeni Donskoi, de Russische nummer 116 van de wereldranglijst. Federer verspeelde in de tweede set drie wedstrijdpunten, verkwanselde in de derde set een voorsprong van 5-2 en van 5-1 in de tiebreak en verloor met 6-3, 6-7 (7), 6-7 (5).