Lazio deelt eerste tik uit aan aartsrivaal

De altijd verhitte Derby della Capitale stond dit keer in het teken van de halve finale van het toernooi om de Coppa Italia. Lazio Roma was in het heenduel de sterkste en won met 2-0 van de stadsgenoot. Bij Lazio stond Stefan de Vrij de hele wedstrijd in het veld. Bij Roma maakte Kevin Strootman de negentig minuten vol.