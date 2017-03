Real wint punt dankzij Ronaldo

Real Madrid is enigszins met de schrik vrijgekomen tegen middenmoter Las Palmas. De ploeg van Zinédine Zidane stond in eigen huis met 3-1 achter en speelde lange tijd met een man minder. Een opleving van Cristiano Ronaldo leverde Los Merengues alsnog een punt op.

GRENSRECHTERS AAN HET WERK GEZET

In de openingsfase leek Álvaro Morata te tot twee keer toe te scoren, maar de spits deed dat volgens de scheidsrechter beide keren uit buitenspelpositie. De laatste treffer van de Spanjaard leek onterecht afgekeurd. Real kwam wél nog vroeg op voorsprong dankzij Isco, al leek hij daarbij ook buitenspel te staan.

KANONSKOGEL TANA

Lang konden de Madrilenen niet genieten van die voorsprong. Tana maakte even later de achterstand van Las Palmas ongedaan, door goed weg te draaien en de bal in de korte hoek hard binnen te jagen.

In de tweede helft leek het helemaal fout te gaan voor Los Galacticos. Gareth Bale kreeg te maken met kortsluiting en pakte twee keer oerdom geel. Tien minuten later kwam Real op achterstand door een penalty van Jonathan Viera. Het ging van kwaad naar erger toen Kevin-Prince Boateng er ook nog eens 3-1 van maakte.

CR7 GRIJPT IN

Nadat Morata wederom onterecht werd teruggefloten voor buitenspel na een goal, stond Ronaldo op. De Portugese sterspeler zorgde er met een penalty en een rake kopbal eigenhandig voor dat zijn ploeg weer op gelijke hoogte kwam.

Door het puntverlies moet het voorlopig Barcelona voor zich dulden, dat wél een wedstrijd meer gespeeld heeft.