Luis Enrique stopt ermee bij Barcelona

Vlak na de 6-1 overwinning van Barcelona op Sporting Gijón heeft trainer Luis Enrique aan zijn spelers en de pers bekendgemaakt na dit seizoen te stoppen als trainer van De Blaugranas. Het contract van de Spanjaard loopt komende zomer af. 'Een zeer moeilijke, maar goed doordachte beslissing', aldus de coach, die sinds 2014 aan het roer staat bij de Catalanen.

In zijn tijd bij Barcelona pakte Enrique liefst acht prijzen, in zijn eerste jaar zelfs meteen de treble. Vooral dit seizoen krijgt hij behoorlijk wat kritiek te verwerken, zeker na het debacle in Parijs in de Champions League (4-0 verliest tegen Paris Saint-Germain). Zijn ploeg oogde vooral tegen PSG uitgeblust en ideeënloos. Ook Luis Enrique had geen antwoord op PSG's speelwijze.

In de Spaanse competitie is Barça al twaalf wedstrijden ongeslagen, maar toch schrapen de Catalanen de punten de laatste weken op een weinig overtuigende wijze binnen. Waarschijnllijk is dat voor de voormalige speler van onder meer Barcelona en Real Madrid het bewijs dat het niet verstandig is voor hem nog verder te gaan met deze groep na dit seizoen.

Barcelona maakt theoretisch nog kans op drie hoofdprijzen: het kampioenschap, de Copa del Rey en de Champions League. Die laatste trofee is wel heel onwaarschijnlijk na de 4-0 nederlaag bij PSG. Maar nu Real Madrid zojuist strandde op 3-3 tegen Las Palmas, heeft Barcelona nog maar 2 verliespunten meer dan Real Madrid. En in de bekerfinale treft Barça Leganés.

Wim Kieft reageert op het nieuws over Luis Enrique: