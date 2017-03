Baker schiet Vitesse naar finale

Vitesse heeft als eerste ploeg de finale van de KNVB-beker bereikt. De Arnhemse club won de halve finale bij Sparta Rotterdam met 2-1. Lewis Baker was de grote man bij de formatie uit de hoofdstad van Gelderland. De middenvelder trof tweemaal doel op een volgepakt Kasteel. Guram Kashia passeerde bij een voorsprong van 2-0 zijn eigen doelman.

Vitesse stuit op 30 april in de eindstrijd in De Kuip op de winnaar van de andere halve finale tussen AZ en SC Cambuur, die elkaar morgen in Alkmaar treffen. De Arnhemse club bereikte voor de vierde keer in de clubgeschiedenis de bekerfinale, maar won de trofee nog nooit.