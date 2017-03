Bayern snel klaar met Schalke

Bayern München heeft weinig moeite gehad om in de kwartfinale van de Duitse bekerstrijd Schalke 04 aan de kant te zetten. De koploper van de Bundesliga won met 3-0. Eigenlijk was het duel al na een half uur beslist.

Robert Lewandowski (2) en Thiago zorgden er voor dat het verschil snel was gemaakt. Na de rode kaart voor Holger Badstuber speelde Schalke de laatste tien minuten met een man minder.

GLADBACH VAN ELF METER

Borussia Mönchengladbach heeft Hamburger SV op eigen veld uitgeschakeld. Twee benutte strafschoppen leidden tot de 2-1 zege voor de bezoekers. Scheidsrechter Marco Fritz wees na de hervatting binnen acht minuten twee keer naar de stip. Vooral de tweede keer werd dat fel bestreden door de Hamburgers. Eerst was Lars Stindl trefzeker, daarna Raffael. Pas in blessuretijd scoorde HSV via Bobby Wood nog tegen.