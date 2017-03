Robben met Bayern tegen Dortmund of Lotte

Bayern München neemt het in de halve finales van het Duitse bekertoernooi op tegen Borussia Dortmund of Lotte. Dat is bepaald door loting. Titelverdediger Bayern bereikte de laatste vier door woensdag in de kwartfinales Schalke met 3-0 aan de kant te zetten. Arjen Robben deed de hele wedstrijd mee.