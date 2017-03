Djokovic heeft handen vol aan Del Potro

Novak Djokovic heeft de kwartfinales van het toernooi in Acapulco gehaald. Makkelijk ging dat niet voor de als eerste geplaatste Servische tennisser. Tegen de Argentijn Juan Martin del Potro, de nummer 32 van de wereld, trok Djokovic na twee uur en 38 minuten spelen aan het langste eind: 4-6 6-4 6-4.

In de laatste set nam Del Potro een break voorsprong (3-4), maar vervolgens verloor hij drie games op rij. Djokovic, die op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro nog van Del Potro had verloren, speelt in de kwartfinales tegen de Australiër Nick Kyrgios.

Ook Rafael Nadal sloeg zich naar de kwartfinales. De Spanjaard, in Mexico als tweede geplaatst, stond tegen de Italiaan Paolo Lorenzi maar twee games af: 6-1 6-1. Yoshihito Nishioka uit Japan is de volgende opponent van Nadal.