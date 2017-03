Sampaoli #1, Klopp+Koeman in wachtkamer

Wie volgt Luis Enrique op als coach van Barcelona volgend seizoen? AS komt met een kwartet kandidaten. Jorge Sampaoli lijkt de nummer 1 voor Barça. De Argentijn doet het uitstekend bij Sevilla en laat zijn ploegen gedurfd en spectaculair voetballen. Sampaoli weigerde onlangs zijn contract in Andalusië te verlengen met de boodschap: 'Daar is het nu het moment niet voor'.

Als het de druktemaker van Sevilla niet wordt, zoeken de Catalanen het in oude bekenden. Carlos Unzúe is nu assistent van Luis Enrique en kan promotie maken. Ernesto Valverde's contract loopt komende zomer af bij Athletic Bilbao en maakte deel uit van Johan Cruijfs Dream Team. Dat geldt ook voor Ronald Koeman, die het nu opnieuw goed doet in Engeland met Everton.

Het Catalaanse El Mundo Deportivo raadpleegt de lezers van hun krant en de bezoekers van de website. Die zijn duidelijk ook op de hand van Sampaoli:

Sport zet net als El Mundo Deportivo Jürgen Klopp in het lijstje. De Duitse trainer dankt die plek aan wat hij liet zien bij Borussia Dortmund. Met die club won de altijd sterk meelevende coach twee landstitels, de DFB Pokal en de Duitse Super Cup. Klopps Dortmund was verliezend finalist in de Champions League tegen Bayern. Ook de dynamische manier waarop hij zijn teams laat spelen, spreekt de clubleiding van Barça aan.

Josep Guardiola ligt er haast wakker van dat Lucho heeft besloten te stoppen bij Barça. 'Als fan ben ik enorm verdrietig, omdat we de perfecte trainer voor Barcelona verliezen. Dat is hij vanwege zijn persoonlijkheid en karakter. Tijdens de drie jaar dat Luis Enrique coach was, heeft zijn ploeg ongelooflijk voetbal gespeeld. Ik kan hem alleen maar dankbaar zijn voor wat hij heeft gepresteerd met mijn club.'

Seyit Mehmet Ozkan zet een dikke streep door de mogelijke toekomstplannen van Lionel Messi. De baas van de Turkse club Altinordu (tweede niveau) is misschien wel de enige die de genaile Argentijn weigert. 'Zelfs als hij gratis bij ons zou willen spelen, zou ik hem alsnog keihard weigeren. Ozkan wil alleen Turkse spelers, vertelde hij aan UOL, 'Ik geloof in de jonge Turken en geef ze de kans zich te bewijzen.'