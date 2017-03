Bondscoach Iran selecteert Ghoochannejhad

Reza Ghoochannejhad is door de Iraanse bondscoach Carlos Queiroz opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Qatar en China. De aanvaller van sc Heerenveen zat het laatste duel, half november tegen Syrië (0-0), ook bij de groep. Ghoochannejhad kwam toen na een uur spelen als invaller binnen de lijnen. Met veertien doelpunten staat hij op de tweede plaats van de topscorerslijst van de eredivisie.

Iran is met elf punten uit vijf duels koploper in groep A van het Aziatische kwalificatietoernooi. De eerste twee uit de groep plaatsen zich voor het WK, de nummer drie gaat de play-offs in. De wedstrijd tegen Qatar, dat voorlaatste staat, is donderdag 23 maart. Vijf dagen later is de ontmoeting met hekkensluiter China.