Bolivia naar CAS vanwege puntenverlies

Bolivia is naar het sporttribunaal CAS gestapt nadat het van de FIFA vier punten in mindering kreeg voor het onrechtmatig opstellen van een speler. Daarnaast kreeg Bolivia van de wereldvoetbalbond een boete van 11.000 euro.

'Door in hoger beroep te gaan bij het CAS wil de Boliviaanse voetbalbond de beslissing van de FIFA terugdraaien', meldt het internationaal sporttribunaal zelf.

De FIFA strafte de Bolivianen in november met twee reglementaire nederlagen van 3-0 tegen Chili en Peru, omdat de ploeg Nelson Cabrera had opgesteld. De bond meent dat de in Paraguay geboren voetballer alleen voor dat land mag uitkomen. Hij speelde echter voor Bolivia in de twee wedstrijden afgelopen september. Bolivia won met 2-0 van Peru en speelde gelijk tegen Chili (0-0).

Vooral Chili profiteerde van de straf voor Bolivia. Het land passeerde dankzij de twee gratis verkregen punten Argentinië op de ranglijst. Bolivia staat op de negende plaats en is een-na-laatste in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie. De eerste vier landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.