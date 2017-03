Max test regenbanden, pech voor Mercedes

Het regende niet in Barcelona, maar toch was het circuit nat! Hoe dan? Hier het antwoord:

Where did all that water come from...? #F1 #F1Testing pic.twitter.com/VXLCJcJBx2

PROBLEMEN VOOR MERCEDES

Mercedes kon nog geen waardevolle data verzamelen door te testen op een nat circuit. Hamilton bleef de hele ochtend binnen vanwege elektrische problemen met zijn bolide. Aan het einde van de ochtendsessie maakte Valtteri Bottas de eerste meters voor De Zilverpijlen.

Electrical fault kept us in the garage this morning, so I've decided with the team not to drive today as I wouldn't have learned much (1/2) pic.twitter.com/LS0Tr8aWdK