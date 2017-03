Haase naar laatste vier Dubai

Robin Haase heeft de laatste vier van het ATP-toernooi in Dubai bereikt. In de kwartfinale was hij te sterk voor de Bosniër Damir Dzumhur: 6-2 4-6 6-4. Haase speelt nu in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Fernando Verdasco en de als vierde geplaatste Fransman Gaël Monfils.