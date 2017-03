Kramer laat wereldbekerfinale schieten

Sven Kramer doet volgende week niet mee aan de wereldbekerfinale schaatsen in Stavanger. Dat zei de Fries donderdag tegen de NOS in Hamar, waar Kramer de wereldtitel allround hoopt te winnen.

'Volgens mij sta ik zevende in het klassement. En ook al worden er dubbele punten vergeven, dan kom ik er nog niet. Ik rijd toch graag om te winnen. Ik heb te weinig World Cups gereden om kans te maken om het klassement te winnen. Dat is mijn eigen keuze, dus moet ik daar ook de consequenties van inzien', zo legde Kramer uit. 'Ik word afgerekend op titels, dus is er dit seizoen weinig reden tot klagen. Ik moet leveren op de momenten dat het moet. Naarmate je ouder wordt, moet je keuzes gaan maken. Het gaat beter dan ooit. Dat wil ik koesteren. Dus zal ik het op deze manier blijven doen.'

De wereldbekerfinale zou in Tsjeljabinsk zijn, maar de internationale schaatsunie ISU haalde de organisatie daar weg vanwege de omvangrijke dopingperikelen in Rusland.