Regenkoning Max sluit testweek prima af

De eerste testweek in de Formule 1 zit er alweer op! Ook in de middagsessie van dag 4 mochten te coureurs het proberen op regenbanden. In de lunchbreak simuleerde een tankwagen met een sloot water opnieuw een nat circuit. Wat was daarvan het resultaat? Max Verstappen toonde zich net als vanochtend een ware regenkoning, Ferrari vlamde weer en Mercedes kon tóch flink testen.

We're ready to roll again for the afternoon session



The watering trucks have been out again during the lunch break #F1Testing pic.twitter.com/nVGC8AJTGd — Formula 1 (@F1) 2 maart 2017

MERCEDES HEEFT WEL GOEDE MIDDAG

Valtteri Bottas kon in de middag wél een hoop ronden voor Mercedes over het circuit knallen. De Fin maakte aan het einde van de ochtend al de eerste dag 4-meters voor de Britse renstal en bouwde dat in de middag uit tot een totaal van 68 rondjes. Dat was niet helemaal volgens plan. Lewis Hamilton zou starten, maar bleef de hele ochtend binnen vanwege een bolide met elektrische problemen.

NEW LEADER ALERT@Max33Verstappen storms to the top of the board with a 1:21.839 #F1Testing pic.twitter.com/9GfeGWZCOM — Formula 1 (@F1) 2 maart 2017

VERSTAPPEN WEER PRIMA

Verstappen toonde zich net als vanochtend als een vis in het water op het natte circuit. De Nederlander pakte even P1, maar zag Kimi Räikkönen daar op een opdrogende baan overheen komen. Niemand kwam daarna nog in de buurt van de Ferrari-Fin, die wél zichzelf verbeterde met 1.20,872. Verstappen behield P2 met 1.21,769 en reed z'n RB13 na 85 rondjes naar binnen.