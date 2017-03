Sevilla ontsnapt in 180 graden-duel

Sevilla is in de Primera División op 2 punten gekomen van koploper Barcelona. Dat heeft de ploeg van Jorge Sampaoli te danken aan een 1-0 overwinning op Athletic Bilbao. In Estadio Sánchez Pizjuán waren de eerste en tweede helft een wereld van verschil. De scheidsrechter van dienst liet ook nog eens lekker veel toe.