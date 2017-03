Atlético Madrid verliest punten en Torres

De honderdste competitietreffer van Antoine Griezmann heeft Atlético Madrid slechts 1 punt opgeleverd. De nummer 4 van de Primera División kwam in de uitwedstrijd bij Deportivo la Coruña niet verder dan 1-1.

Florin Andone bracht de thuisploeg uit La Coruña op voorsprong. Griezmann maakte gelijk. De Fransman maakte zijn 94ste treffer op het hoogste niveau in Spanje. Hij trof ook zes maal doel in de Segunda División. Griezmann debuteerde voor Real Sociedad in het profvoetbal. Die ploeg acteerde op dat moment op het tweede niveau in Spanje.

Fernando Torres liep in de slotfase een hoofdblessure op. De aanvaller van Atlético Madrid moest meteen naar het ziekenhuis. Hij zou een hersenschudding hebben opgelopen.

Atlético Madrid heeft door het gelijkspel nog maar 1 punt meer dan nummer 5 Real Sociedad.