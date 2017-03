Luiten baalt van matig putten

Joost Luiten heeft de eerste ronde van het WGC-toernooi van Mexico afgesloten met een score van 71 slagen. Daarmee bezet de Bleiswijker de gedeelde 28ste plaats. Luiten mopperde op zijn website over gemiste kansen: 'Ik hole de laatste weken gewoon net te weinig putts. Ik praat dan over één à twee putts per ronde, en dat is over een week genomen een wereld van verschil.'