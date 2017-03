Favorieten denderen door in Acapulco

Bij het WTA-tennistoernooi in Acapulco bereikten de favorieten de halve finales. De Kroatische Mirjana Lucic-Baroni is als nummer één geplaatst en versloeg de Française Pauline Parmentier met 6-2, 6-3. Kristina Mladenovic schakelde in de kwartfinale de Belgische Kirsten Flipkens uit met 6-4, 6-3.