Torres denkt alweer aan spelen

Fernando Torres heeft de fans van Atlético Madrid donderdagnacht gerustgesteld met een bericht via Twitter. De aanvaller was in het uitduel met Deportivo la Coruña (1-1) na een botsing met een verdediger hard met zijn hoofd op de grond terechtgekomen, waarna hij roerloos op het veld was blijven liggen. Torres werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar geen hersenletsel werd geconstateerd.