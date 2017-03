Strootman Nerazzurro, wie heeft Barça-dna?

Kevin Strootman kan een klapper binnen Italië maken. Volgens La Gazzetta dello Sport is er intensief contact tussen Internazionale en het management van de middenvelder van AS Roma.

De Nerazzurri hebben geld zat na de Chinese overname en dus bieden ze de 27-jarige Nederlander 5 miljoen euro netto per jaar. Het gaat om een contract voor 5 seizoenen en Inter maakt ook nog eens 40 miljoen over aan De Giallorossi voor de transfer. Strootman heeft een contract tot medio 2018 in Rome.

El Mundo Deportivo heeft nieuws over de casting voor de rol van nieuwe coach van Barcelona. De Catalanen zoeken het in kandidaten met Barça-dna, en daardoor is Jorge Sampaoli gezakt op de ranglijst. Ernesto Valverde heeft als Dream Team-lid wel die typische genen in zich en valt goed bij de clubleiding. Hij presteerde bovendien goed bij Espanyol, Valencia en Athletic Bilbao.'Als trainer van Barcelona moet je je eigen plan trekken, weinig luisteren en impopulaire beslissingen nemen.' Pep Guardiola geeft alvast advies aan wannabe Barça-coaches.

Een Tito Vilanova-achtige oplossing is Juan Carlos Unzué promoveren van assistent tot hoofdtrainer van Barcelona. De voormalige doelman onder Johan Cruijffs bewind keek al van dichtbij mee met Frank Rijkaard, Josep Guardiola en Luis Enrique en heeft een meer open karakter dan zijn voorgangers.

Real Madrid gaat ver in de eisen die het stelt aan sc Heerenveen. De Friezen huren Martin Odegaard, maar zitten wel vast aan een bijzondere clausule, aldus El Confidencial. Iedere keer dat (een fitte) Odegaard geen minuut speelt in de hoofdmacht van Heerenveen, kost dat de huurder 40 duizend euro. Met deze maatregel hoopt Real dat de jonge Noor zich ontwikkelt tot een echt alternatief voor de Madrilenen.

Olympique Marseille gaat deze zomer los. The Sun weet dat de nummer 7 van de Ligue 1 liefst 120 miljoen euro wil overmaken aan FC Porto voor André Silva en Yacine Brahimi. Porto deed in het verleden al geweldige zaken door onder meer Hulk (37 miljoen), Falcao (25 miljoen) en Jackson Martínez (35 miljoen) voor enorme bedragen te verkopen.

Het moet wel heel gek lopen als Diego Maradona dit jaar geen onderdak vindt. Zijn advocaat Matías Morla vertelde aan Diario Popular dat Pluisje al bijna akkoord is. 'Dezelfde mensen die Carlos Tévez naar China hebben gehaald, zijn erg geïnteresseerd om met Diego in zee te gaan. We hebben al oké gezegd en de onderhandelingen zijn ver gevorderd. Ik denk dat Diego aan het eind van dit jaar in China werkt.'