Spelen Max en Bulls verstoppertje of niet?

Red Bull heeft de eerste testweek in relatieve anonimiteit afgesloten. Met name het ultrabetrouwbare en razendsnelle Mercedes, maar ook Ferrari maakte indruk. De RB13 van Max Verstappen en Daniel Ricciardo kende wat opstartprobleempjes en reed daarna weliswaar voldoende ronden, maar helemaal bovenaan de tijdenlijst zagen we ze nooit. Houdt Red Bull iets achter, of is Mercedes onbereikbaar?

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is er geen enkel probleem: 'We hebben als team nog nooit het winter-WK gewonnen. We hebben liever dat we hier de rare dingetjes vinden, dan dat we dadelijk in Melbourne staan met allerlei problemen. We volgen gewoon ons eigen programma, we leren', zegt hij tegen autosport.com.

MAX: 'WE MOESTEN KILOMETERS MAKEN'

Dat beaamt ook Verstappen na twee testdagen in de Red Bull van 2017. 'Het belangrijkste voor ons was kilometers maken en kijken of alle onderdelen het hielden. Ik denk dat alles zich goed gedragen heeft. Ik en het hele team moesten eerst feeling krijgen met dit nieuwe type auto en ik denk dat we goed werk hebben verricht.

'Ik ben er zeker van dat het iets gaat veranderen, maar dat is bij de andere teams ook zo. Mercedes zal in het begin van het seizoen nog een voorsprong op ons hebben op het gebied van vermogen, al denk ik zeker dat we ze aan het bijhalen zijn.'

EXPRES GEKOZEN VOOR CLEAN LOOK

Het viel op dat de door Adrian Newey ontworpen RB13 er redelijk basic uitzag in vergelijking met concurrerende Zilverpijlen en Ferrari's (met onder andere dubbele t-wings, gespleten sharkfins en ingewikkeld ogende voorvleugels). Horner bevestigt dat zijn team nog niet alles van zich heeft laten zien, maar dat er wél bewust is gekozen voor deze look.

De dubbele T-wing op de Mercedes

VERSCHILLENDE MANIEREN OM APPEL TE SCHILLEN

'Er zitten wat concept betreft wel wat interessante verschillen in de route die Mercedes heeft gevolgd en de onze. Dat is een beetje zoals er verschillende manieren zijn om een appel te schillen. (…) Sommige auto’s zien er wat complexer uit dan andere. We hebben er hard aan gewerkt de wagen er 'clean' uit te laten zien. De tijd moet uitwijzen of dat vruchten gaat afwerpen', zegt Horner daarover.

Overigens denkt ook Horner dat Mercedes een voorsprong houdt, maar dat is volgens de Engelsman niet heel gek: 'Wij hebben de laatste 3 jaar 5 races gewonnen, Ferrari 3 en Mercedes ongeveer 60. Dus het lijkt me nogal duidelijk dat zij de favoriet zijn.'

MARKO: 'FERRARI REED IN LEGE AUTO'S'

Dat denkt ook teameigenaar Helmut Marko: 'Complimenten voor Mercedes. Zij zijn in mijn ogen nog steeds de grote favoriet. De motor en de wagen zijn ongelofelijk. Wij rijden met conservatieve afstellingen, dus laten we maar kijken hoe het gaat als we op volle kracht rijden. Maar het kan best zijn dat Mercedes ook nog niet op zijn limiet zit. Misschien kan die V6 turbo-motor nog wel meer dan dit.'

Over de snelheid van Ferrari maakt Marko zich minder zorgen: ‘Het hangt er maar net vanaf hoeveel brandstof ze aan boord hebben, maar dat kan nooit veel zijn geweest, als ik zag hoe Vettel remde in de eerste bocht', zegt de Oostenrijker op Skysports.

