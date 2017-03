Koeman vs Spurs + City, Atleti en Dost

Ook vandaag hebben we je weer genoeg topsport te bieden! In de Premier League neemt Ronald Koeman het met Everton op tegen nummer 2 Tottenham Hotspur. The Spurs hebben 1 punt voorsprong op Manchester City, dat later op de dag in actie komt tegen Sunderland. Verder zie je onder meer Atlético Madrid, Bas Dost, topgolf, NASCAR en NBA op de kanalen van Ziggo Sport Totaal.

tijdstip wedstrijd kanaal 14.30 Tottenham Hotspur - Everton Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go 17.00 Sunderland - Manchester City Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go

SPAANS + PORTUGEES TOPVOETBAL

In Spanje vechten Sporting Gijón en Deportivo La Coruña een ware degradatiekraker uit. Het verschil tussen de nummer 19 en 17 is slechts 2 punten. Atlético Madrid mag daarna proberen het gat met de top 3 een beetje te dichten. Nadat Los Colchoneros midweeks opnieuw niet konden winnen is het verschil met nummer 3 Sevilla opgelopen tot 9 punten. Sporting sluit de voetbaldag af. Weet Bas Dost weer te scoren?

tijdstip wedstrijd kanaal 12.00 Sporting Gijón - Deportivo La Coruña Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go 17.00 Atlético Madrid - Valencia Ziggo Sport Voetbal, Go 19.00 Las Palmas - Osasuna Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go 21.10 Sporting - Vitória Guimarães Ziggo Sport Voetbal, Go

GOLF, NASCAR EN NBA

Naast voetbal nog genoeg andere sporten! We hebben de slotdag van het Tshwane Open, maar ook die van het Mexico Championship waar Joost Luiten in actie komt. Zit er een topnotering in voor Nederlands beste golfer? De NASCAR-liefhebbers zitten 's avonds goed met de Atlanta Motor Speedway en de sportdag wordt afgesloten met een mooi NBA-affiche: kampioen Golden State Warriors tegen de New York Knicks.

tijdstip wedstrijd kanaal 11.00 Tshwane Open Ziggo Sport Golf, Go 18.00 WGC: Mexico Championship Ziggo Sport Golf, Go 19.00 Atlanta Motor Speedway Ziggo Sport Racing, Go 21.10 New York Knicks - Golden State Warriors Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go



ROUND UP + RONDO

Voor een overzicht van het voetbalweekend hebben we ook nog Round Up en Rondo voor je in petto. In Round Up zie je de highlights van de duels uit de Premier League en Primera División. Daarna bespreekt Jack van Gelder met Wim Kieft, Ruud Gullit, Jan van Halst en Youri Mulder de opvallendste momenten uit de binnenlandse en buitenlandse voetbalcompetities.