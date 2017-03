Cocu: PSV mikt op tweede plaats

PSV richt zich in het vervolg van de eredivisie op de tweede plaats. Dat heeft trainer Phillip Cocu van de Eindhovenaren vrijdag gezegd. Nummer drie PSV verloor zondag met 2-1 van koploper Feyenoord en staat nu elf punten achter op de Rotterdammers. Het gat naar nummer twee Ajax bedraagt zes punten.

De nederlaag tegen Feyenoord hakte erin bij de spelers, zei Cocu. 'De teleurstelling bij de spelers was groot afgelopen week. Daar hebben we een paar dagen voor nodig gehad, dat is logisch.'

Om tweede te worden, moet PSV wel goede resultaten halen, weet Cocu. 'Als we een goede serie neerzetten is de tweede plaats mogelijk.'

Die goede serie moet beginnen zaterdag tegen Roda JC. Dan mist PSV Marco van Ginkel nog nadat de Chelsea-huurling tegen Feyenoord al vroeg uitviel. 'Het gaat wel goed, maar de wedstrijd komt te vroeg.'