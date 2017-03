Haase uitgeschakeld in Dubai

Het is Robin Haase niet gelukt zich te plaatsen voor de finale in Dubai. Onze landgenoot ging vrijdag in de halve eindstrijd in drie sets onderuit tegen de Spanjaard Fernando Verdasco: 6-7 (5) 7-5 1-6. Het was voor de 29-jarige Hagenaar de eerste keer dat hij in de halve finale van een groot ATP-toernooi stond.