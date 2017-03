Vierde wissel mag bij verlenging FA Cup

LONDEN (ANP/RTR) - In de kwartfinales van de FA Cup is het toegestaan een vierde wissel toe te passen als de wedstrijd na negentig minuten nog niet is beslist en er een verlenging volgt. Die test geldt voor de komende twee jaar, zo is vrijdag besloten door de internationale spelregelcommissie IFAB.