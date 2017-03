Heemskerk zwemt WK-limiet 200 vrij

Zwemster Femke Heemskerk heeft vrijdag bij wedstrijden om de Swim Cup in Den Haag voldaan aan de limiet voor de WK in juli in Boedapest op de 200 meter vrije slag. Ze tikte aan in 1.56,59 en bleef daarmee ruim onder de vereiste 1.57,12.